Pedofilia | papa Francesco | E' il momento di rimediare al danno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Città del Vaticano, 5 mag. (Adnkronos) - "Ora è ildialfatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire. Questa stagione pasquale è segno che si prepara per noi un nuovo tempo, una nuova primavera fecondata dal lavoro e dalle lacrime condivisi con chi ha patito". E' il monito del, ricevendo in udienza la Commissione anti-abusi da lui istituita per arginare lanella Chiesa. "Per questo - ha detto - è importante che non smettiamo mai di andare avanti. Voi impegnate le vostre capacità e la vostra competenza per contribuire a riparare una terribile piaga della Chiesa, mettendovi a servizio delle diverse Chiese particolari. Dalla vita ordinaria di una diocesi nelle sue parrocchie e nel suo seminario, alla formazione dei catechisti, ...