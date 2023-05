Pedofilia | papa Francesco | “E’ il momento di rimediare al danno”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il monito alle Chiese nel mondo: guai respingere o stigmatizzare chi si fa avanti “Ora è ildialfatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire. Questa stagione pasquale è segno che si prepara per noi un nuovo tempo, una nuova primavera fecondata dal lavoro e dalle lacrime condivisi con chi ha patito”. E’ il monito del, ricevendo in udienza la Commissione anti-abusi da lui istituita per arginare lanella Chiesa. “Per questo – ha detto – è importante che non smettiamo mai di andare avanti. Voi impegnate le vostre capacità e la vostra competenza per contribuire a riparare una terribile piaga della Chiesa, mettendovi a servizio delle diverse Chiese particolari. Dalla vita ordinaria di una diocesi nelle sue parrocchie e nel suo ...

