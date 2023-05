Pedofilia e pedopornografia | l' allarme del Telefono Azzurro | ' 400milioni di bambini sfruttati e abusati nel mondo ogni anno'

La lettera choc per la mamma: 'Non voglio più vedere zio' Abusi sessuali, oltre 250 sacerdoti coinvolti in un'indagine su presunte violenze, l' allarme del Telefono ..."Giornate come quella di oggi richiamano tutti a una comune responsabilità: quella di individuare misure e iniziative efficaci per prevenire e contrastare lae la. Si tratta di crimini odiosi e complessi che calpestano, più di altri, i diritti di bambini e adolescenti e che producono conseguenze drammatiche, non solo nell'...Nella Giornata Nazionale contro lae la, la Polizia Postale condivide i dati più significativi di un impegno quotidiano, per la tutela dei minori da ogni forma di rischio cibernetico. La lotta all'abuso ...

Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia: i numeri toscani PisaToday

Nessuno ne vuole parlare, ma esiste e fa paura: per la Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia il Telefono Azzurro traccia il profilo di un fenomeno aberrante che, ...BARI - Prosegue senza sosta l'attività di contrasto della Polizia Postale alla Pedofilia ed alla Pedopornografia. Nella Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, la Polizia Postale ...