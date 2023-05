Pechino Express | ecco chi vola in finale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Penultima puntata del reality Per le coppie in gara, la conquista delladiè stata una sfida senza esclusione di colpi, attraverso la Cambogia. La nona tappa si è chiusa con la vittoria degli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno scelto di eliminare i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo. Al traguardo restano sul campo i postumi di una corsa agguerritissima: infortuni hanno colpito proprio Joe, dolorante a un ginocchio, e Federica, inciampata in malo modo durante una prova e quindi con una caviglia pressoché fuori uso. Per la “Divina” la partecipazione all’ultimo atto della sfida di, a questo punto, è davvero appesa al responso dello staff medico. Ai nastri di partenza della finalissima dello show Sky Original ci saranno sicuramente la ...

Per le coppie in gara, la conquista della Finale diè stata una sfida senza esclusione di colpi ( COSA E' SUCCESSO ), attraverso la Cambogia , che ha risvegliato vecchie ostilità e consolidato le strategiche alleanze, lasciando anche ...Al momento sta partecipando con il marito Matteo Giunta a. Da alcuni estratti della biografia, diffusi nelle scorse ore, emerge una grande voglia di combattere in Federica. "Ellamad***...Giovedì 11 maggio si conoscerà il nome della coppia vincitrice di. Ad approdare in finale sono stati gli Italoamericani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) e i Novelli sposi (Federica Pellegrini e ...

Tensione alle stelle a Pechino Express tra i Novelli Sposi e le Mediterranee. Durante la semifinale Federica Pellegrini è stata protagonista di un brutto incidente che ha acceso gli animi.