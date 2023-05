Pasta | parte l’indagine sui rincari Coldiretti | il prezzo è aumentato il doppio dell’inflazione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica deldellache nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente in un contesto caratterizzato dalla riduzione deldella materia prima e dalle dinamiche variabili dei costi dell’energia e degli altri fattori di produzione Il grano duro per laviene pagato in Italia circa 36 centesimi al chilo ad un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo scorso anno mentre ildellail, afferma la ...