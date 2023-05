Pariani UniMi | “In Italia 36mila ricoveri l’anno per virus sinciziale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) ‘Ogni anno anche 80mila visite ambulatoriali per l’infezione che colpisce neonati e bimbi piccoli’ “Nel nostro Paese ilrespiratorioincalza: ogni anno si stima che quasi il 100% dei bambini entro i due anni di vita contraggano l’infezione da Rsv. E sempre ogni anno insono circa 80mila le visite ambulatoriali richieste e oltrele ospedalizzazioni dovute all’infezione”. Così Elena, professore associato di Igiene e Sanità pubblica all’Università degli Studi di Milano a margine del 56esimo congresso nazionale della Societàna di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), che si chiude oggi a Roma. Negli ultimi due anni, “dopo la tregua dovuta al Covid, in cui abbiamo messo in atto tutta una serie di misure che hanno bloccato la ...