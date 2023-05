(Di venerdì 5 maggio 2023)) “, a rischio i simboli della cristianità “-) “oggi più importante. Giubileo? Simboli cristianità sempre possibili fattori di rischio, guardate cosa accade in Africa” Diego(nella foto), Direttore Centrale Polizia di Prevenzione (già UCIGOS) e presidente del Comitato Analisi Strategica(C.A.S.A.) ha tenuto il seminario “Laterroristica: il sistema italiano di contrasto”, organizzato dal Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne (GEPLI) ...

Giubileo Roma 2025 e incubo terrorismo Per Diego, presidente del Comitato analisi Strategia, 'La presenza di simboli della cristianità è evidentemente stata sempre un possibile fattore di rischio per l'Italia'. Il focus su ...... fra cui il capo della direzione centrale di Polizia, Diego, dal direttore generale e degli ... dal direttore dell'Unità di polizia, Johnstone Kola, e dal suo assistente personale,...Undel principale sospettato Yousef Abu Jaber, ha affermato sempre a Haaretz di non poter "... i pm del gruppodella Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno ...

Parente (antiterrorismo) "anarco - insurrezionalisti minaccia eversiva" RomaDailyNews

«Dinamiche anarco-insurrezionaliste oggi più importante minaccia eversiva» Diego Parente, Direttore Centrale Polizia di Prevenzione (già UCIGOS) e presidente del Comitato Analisi Strategica Antiterror ...Diego Parente, Direttore Centrale Polizia di Prevenzione analizza i rischi connessi al Giubileo di Roma: “Un possibile fattore di rischio ...