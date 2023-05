partecipa alla manifestazione cone Huayra Roadster BCrappresenta il terzo capitolo della storia automobilistica del brand e sarà esposta nel Cortile d'Onore di Palazzo Ducale, ...2,15 milioni di euro sono una cifra che non tutti possono permettersi. Eppure è questo il prezzo fissato per una, l'ultima hypercar realizzata nella factory di San Cesario sul Panaro, nata dalla visione di Horacio. Il gioiello del marchio modenese rimane un sogno irraggiungibile per i più ...A Modena si potranno ammirare la Ferrari Roma Spider (che sceglie Modena per la sua prima apparizione pubblica), la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, la Revuelto di Lamborghini; la, ...

Pagani Utopia protagonista al Motor Valley Fest 2023 Autoappassionati.it

Dall’11 al 14 maggio va in scena la quinta edizione del festival a cielo aperto della Motor Valley. All’evento sarà ...Pagani Utopia stella del Motor Valley Fest 2023. Il terzo capitolo della storia del Marchio esposta presso il Cortile d’Onore del Palazzo Ducale.