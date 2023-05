Ospiti TV sabato e domenica 6 e 7 maggio | Domenica In | Verissimo | TV Talk e Che tempo che fa

TV: protagonisti di Verissimo del 6 e 7 maggio Partiamo con Verissimo , il programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5e domenica. L'appuntamento del 6 maggio sarà ...Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più amati del momento nel panorama internazionale, sarà a Catania tra glid'onore di Etna Comics 2023. L'appuntamento è per3 giugno in Area ...Il tutto proseguirà nella giornata di6 maggio alle ore 10 con l'apertura dei cancelli e l'... Alle 11.00 "Gelato Show" condotto da Fabio Bongiorni che avvicenderà 4 gelatieridell'evento ...

Verissimo ospiti sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 anticipazioni Tag24

Si svolgerà in questo fine settimana la settima giornata valida per la seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno quattro partite (due della Poule S ...Si svolgerà in questo fine settimana la settima giornata valida per la seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno quattro partite (due della Poule S ...