Osimhen nella storia | è la nuova maschera simbolo di Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non poteva pensarlo nessuno due anni fa. In una notte fredda di novembre, a Milano, nacque l'immagine che ora è diventatadello scudetto del. Gli azzurri erano in campo contro l'Inter a ...

saltò su un cross per colpire di testa e si scontrò in modo spaventoso con Skriniar. Risultato: fratture multiple, operazione al volto e necessità di indossare una maschera protettiva. Già, ...La morte dell'uomo decedutonotte a Napoli , mentre la città festeggiava il terzo Scudetto della sua squadra, non ha nulla ... Nell'homepage del britannico The Guardian una foto diche ...... suo il gol del punto aritmetico Il Napoli vince il suo terzo scudetto e il graffio non poteva che lasciarlo Victor, suo il gol del punto aritmetico. L'attaccanteripresa ha depositato ...

Osimhen, gol Scudetto: Udinese-Napoli 1-1, Spalletti Campione d'Italia Tuttosport

Napoli, campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Trentatrè anni dopo Maradona, gli azzurri di mister Spalletti conquistano il titolo tricolore, a cinque giornate dalla fine del campionat ...Una gioia incontenibile, una festa infinita. In piazza, per le strade, a Napoli e non solo. Allo stadio Maradona, alla Dacia Arena e ovviamente nello spogliatoio dove i calciatori, dopo un'annata stra ...