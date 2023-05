Osimhen e Kvara euforici per lo Scudetto | il toccante post della fidanzata di Meret

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Napoli festeggia loconal centro dei festeggiamenti, mentre ladicondivide unemozionante sui social per il suo campione. Napoli festeggia insieme ai suoi campioni, il terzoè ormai realtà. Da ieri sera fino ad oggi è un mare di festa azzurra. Victorè stato uno dei trascinatori nei festeggiamenti. Nello spogliatoio è salito sui tavoli insieme al Chucky Lozano a guidare i classici cori “siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”: sciarpe allacciate alle tempie a mo’ di pirati, eccoli i predatori dello. Victor poi resta a lungo in diretta su Instagram dialogando con amici e tifosi e condividendo anche il pasto che la squadra consuma in albergo quando già è ...