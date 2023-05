Oroscopo 5 maggio 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Venere in Gemelli si congiunge con Giove in Ariete alle 18:03, ispirando romanticismo e un’atmosfera rilassata, in netto contrasto con gli altri allineamenti astrologici di oggi! La dolce connessione tra Venere e Giove può favorire un approccio aperto al resto della giornata. Ad esempio, quando la Luna in Scorpione si oppone a Mercurio in Toro

ARIETE Oggi sarà la prima eclissi lunare dell'anno. Come accadrà in Scorpione e tra le qualità di questo segno c'è quella della ...LEONE L'eclissi di oggi è di grande importanza perché è la prima eclissi di Luna Piena dell'anno. Questo evento astrologico chiuderà una ...SAGITTARIO Oggi sperimenterai un'eclissi molto rilevante per essere la prima lunare dell'anno, quindi ciò che finisci questo giorno servirà per iniziare una ...

Oroscopo dell'amore del mese di maggio 2023, le previsioni di Artemide Gazzetta del Sud

Le previsioni astrologiche analizzate dall'oroscopo di sabato 6 maggio 2023: Ariete passionali, preoccupazioni in arrivo per Gemelli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...