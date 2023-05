Orlando Shorts 2023 | storie personali che si fanno collettive di una generazione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo. Racconti di esperienzeche sistoria collettiva di unain trasformazione costante. Sono ledi, selezione di cortometraggi queer proposta da Festivalsabato 6 maggio, alle 17.30, a Lo Schermo Bianco. Una selezione giunta alla quarta edizione, curata e condotta da un gruppo di ragazzi under 25 (Giorgia Di Giusto, Pina Rocco, Martina Sempreboni, Simone Acquaroli, Federica Peci e l’Associazione Caramelle in Piedi), provenienti da realtà di Bergamo e di Brescia. “L’idea è quella di offrire uno sguardo nuovo sulle tematiche queer, in particolare proprio grazie ad un linguaggio come quello del cortometraggio che può offrire più(e più emozioni) in un tempo ridotto ...