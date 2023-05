Orlando | «L’Inter sta meglio di tutte | ma Roma davvero sfortunata!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023)si esprime sullo scontro diretto trae Inter di domani all’Olimpico. L’ex giocatore parla di giallorossi molto sfortunati, visti gli infortuni SCONTRO DIRETTO ? In collegamento su Tmw Radio, Massimosu-Inter: «che ora stadi tutti.sfortunata la, arrivi nel momento top e perdi tutti questi giocatori.troppi problemi. Alla fine è dura quando ogni partita ti mancano giocatori importanti. Non si meritava questa situazione proprio alla fine». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...