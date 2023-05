(Di venerdì 5 maggio 2023) Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a, match della 34^ giornata di Serie A

Orlando: “La Lazio non ha nulla da perdere contro il Milan” Pianeta Milan

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per commentare il momento della Lazio. Queste le sue ...Stava giocando a pallone per strada nel quartiere del Tufello, a Roma, quando la palla è andata a finire sotto un autobus ed è ...