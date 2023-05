Oms | E' finita l' emergenza Covid

Secondo Ghebreyesus sono stati circa 7 milioni i morti riferiti all', 'ma sappiamo che i numeri possono essere molto più alti, almeno 20 milioni'. 'Ieri - ha spiegato - la commissione emergenza si ...Lo stato di allerta sanitaria internazionale era stato dichiarato il 30 gennaio ...Covid, l'dichiara la fine della pandemia: 'Emergenza. In tre anni 20 milioni di decessi nel mondo' L'aggressione in piazza a Massa: cosa è successo L'aggressore è stato allontanato dalle ...

(Adnkronos) - Covid, emergenza finita. A dichiararlo in conferenza stampa a Ginevra è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus. "Ieri il Comitato di em ...l Comitato tecnico dell'Oms, ha detto il direttore generale Tedros Ghrebreyesus, 'ha raccomandato la fine dello stato di emergenza ed io ho ...