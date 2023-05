Oggi lavatevi le mani | lo ha ordinato l’Oms

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) – Avete letto la notizia?, 5 maggio, è la giornata mondiale dell’igiene delle, proclamata dal, l’Organizzazione mondiale della sanità, una sigla resa popolare dalla recente pandemia. Perciò, obbedite all’ordine:le. Dofate come volete, l’ordine si riferisce a. E per i piedi? Ah, già, ci sono pure i piedi. In attesa che si proclami la giornata mondiale dell’igiene dei piedi, fate come vi pare: se ne avete voglia, lavateveli, se non ne avete voglia, rinviate l’abluzione a quandove l’ordinerà. (Ard)