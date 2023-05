Oggi in tv Diamond League Doha 2023 atletica | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tutto pronto per la tappa dididileggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Il massimo circuito mondiale si apre in Qatar, su pista e pedane del Suhaim Bin Hamad Stadium. Tante stelle al via, fra cui il canadese Andre De Grasse, l’indiano Neeraj Chopra, ma anche Fred Kerley e il campione di casa Mutaz Barshim. L’Italia sarà al via con tre atleti: la primatista dell’asta Roberta Bruni e i triplisti Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz (quest’ultimo alla prima uscita dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e ancora in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.04 di venerdì 5 maggio.E TV – L’evento sarà visibile intv dalle ore 18.00 ...

I grandi protagonisti dell'atletica leggera mondiale si sfidano anche quest'anno su Sky Sport e in streaming su NOW . La WandaLeague inizia il suo viaggio, venerdì 5 maggio , al Qatar Sports Club di Doha , con il Seashore Group Doha Meeting , primo appuntamento della stagione. In diretta su Sky Sport Uno e Sky ...

La stagione della grande atletica leggera internazionale all'aperto sta per entrare definitivamente nel vivo e quest'oggi al Qatar Sports Club di Doha va in scena la prima tappa della Diamond League 2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della tappa di Diamond League a Doha - La presentazione della tappa di Diamond League a Doha - Gli azzurri presenti a Doha Bu ...