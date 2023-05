Oggi giornata mondiale dell’igiene delle mani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) – Lavarsi leinera corretta e più volte al giorno aumenta la sicurezza per gli operatori sanitari, ma rappresenta anche un’azione che protegge la nostra salute. Dal 2009, su iniziativa dell’Organizzazionedella Sanità, il 5 maggio si celebra la, che ricorda ai tutti i cittadini del mondo “che insieme si può accelerare l’azione per prevenire le infezioni e la resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria, e si può costruire una cultura della sicurezza in cui il miglioramentoabbia la massima priorità”. Lo slogan scelto per il 2023 è “Save lives – Clean your hands” (Salva vite –Igienizza le). ...