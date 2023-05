Nuovo Maradona | l’annuncio del sindaco Manfredi dopo la festa Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ildella città di Napoli, Gaetano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in seguito alla grande notte di festeggiamenti in città per il terzo. Il primo cittadino partenopeo ha annunciato novità in merito allo stadio Diego Armando, che potrebbe subire cambiamenti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che dovrebbe vederà la città al centro del mono. L’intervista Di seguito, quanto dichiarato daa tal proposito: A fine campionato procederemo di comune accordo con il club a valutare gli interventi necessari. Con ogni cura per un impianto che possiede un rilevante valore architettonico, ma ha ovviamente bisogno di un profondo rinnovamento per adeguarsi al calcio moderno. Ci vorrà un masterplan ad ampio raggio che analizzi ...