Nuova strage in Serbia | killer uccide 8 persone

(Di venerdì 5 maggio 2023)violenza ina pochi giorni dall' agguato in una scuola di Belgrado dove un ragazzo di 13 anni ha ucciso un agente e 8 bambini. Anche in questo caso si tratta di un giovane, 21 anni, che ...

Nuova strage in Serbia, sparatoria a sud di Belgrado: 8 morti Adnkronos

In Serbia otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite durante due sparatorie avvenute nella tarda serata di giovedì in due distinti villaggi nei pressi della cittadina di Mladenovac, a cir ...Otto persone sono state uccise da colpi di pistola sparati da un'auto: è il secondo attacco armato dopo quello di mercoledì in una scuola di Belgrado ...