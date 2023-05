Nuova sparatoria in Serbia | 8 morti Arrestato il presunto killer

in Serbia, nella città di Mladenovac, circa 60 km a Sud di Belgrado, dove un uomo a bordo di un'auto ha esploso diversi colpi contro un gruppo di persone, prima di darsi alla fuga: ...È la secondain Serbia due giorni, dopo che un 13enne ha sparato nella sua scuola, a Belgrado, uccidendo otto ragazzini e una guardia. Da oggi in Serbia e fino a domenica è stato ...Almeno otto persone sono morte e tredici rimaste ferite in unanelle città di Mladenovac e Dubon, in Serbia. Secondo i media locali la polizia ha arrestato il sospettato della strage. È ...

Roma, 5 mag. (askanews) – Nuova sparatoria in Serbia, nella città di Mladenovac, circa 60 km a Sud di Belgrado, dove un uomo a bordo di un'auto ha esploso diversi colpi contro un gruppo di persone, pr ...