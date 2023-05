Nuova lite tra Meloni e Macron | congelata la visita della premier all’Eliseo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lacrisi diplomatica tra Italia e Francia nasce dalle frasi del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin: «La signora, a capo di un governo di estrema destra scelto dagli amicisignora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori sui quali è stata eletta». E ancora: «è come Le Pen, si fa eleggere dicendo “vedrete” e poi quel che vediamo è che l’immigrazione non si ferma anzi si amplifica». Un attacco al governo italiano, proprio a qualche ora dallaa Parigi – programmata e poi annullata – del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il quale ha atteso inutilmente un comunicato di scuse, che non è arrivato. È arrivata invece una nota del ministero degli Esteri francese, una presa di distanze da Darmanin, seppure in una formula più generica, che però ...