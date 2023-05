Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia che abbiamo a cuore Secondo giorno

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per nove giorni consecutivi, ci prepariamo con la preghiera, all’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Cova da Iria, a, avvenuta il 13 maggio 1917. È stata la prima di sei apparizioni che hanno coinvolto i piccoli veggenti: Lucia dos Santos di 10 anni, e Giacinta e Francesco Marto, rispettivamente di 7 e 10 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa e alle 18,15 la preghiera del Rosario, la coroncina di maggio e l'avvio dei riti legati. Alle 19 la celebrazione della santa messa. Sabato,...Da sabato 29 aprile è iniziata lache sarà recitata, ogni sera , finovigilia del 7 maggio, all'Altare della Madonna, dopo il Santo Rosario delle 18. A partire dal 1° maggio, come da ......30 e che si snoderà dalla chiesa di San Vittore sinochiesa parrocchiale con la recita della. Il giorno successivo alle 19,30 verrà aperto il padiglione gastronomico e alle 20,45 ci sarà ...

Il cardinale Zuppi l’8 maggio presiede la supplica alla Madonna di ... Vatican News - Italiano

I devoti e i fedeli hanno avuto la possibilità di riabbracciare, già da lunedì scorso, in Cattedrale, il simulacro di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città di Ragusa, che, per l’occa ...Pompei - La città mariana è pronta a vivere la Supplica alla Madonna del Rosario. La preghiera, composta dal Beato Bartolo Longo nel 1883, sarà recitata come ...