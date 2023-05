Non solo Napoli città | anche la provincia in delirio per gli azzurri

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al triplice fischio finale,incuori dei napoletani hanno cominciato a battere all’unisono. Da Cardito dove in massa hanno seguito la partita dal maxi schermo allestito in piazza. A Frattamaggiore dove famiglie e ragazzi, in carosello partito da piazza risorgimento e via Roma, si sono riuniti sulla “rotonda della Canapina”: da sempre punto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole , Lara avrà campo libero . Ebbene sì, la Martinelliverrà scoperta ma avrà la ghiotta occasione di tornare a vivere con Ferri , riunendo la loro " finta " famiglia. Tutto questo grazie alla decisione di Marina di andarsene , dopo l'...... il quale ha raccontato un aneddoto dei primi giorni sul set, quando aveva24 anni e ha incontrato una diciannovenne Carrie Fisher . L'attore ha rivelato che inizialmente pensava cheavrebbe ...Però forse oggi è un'epoca in cui bisogna parlare in maniera un po' più ampiadi ambiente ma di fattori estrinseci. Ci si riferisce anche ad abitudini di vita, per esempio il ruolo del fumo, ...

Le 8 regole per difendersi dagli hacker, non solo password - Lifestyle Agenzia ANSA

Nel film Good bye, Lenin Christiane vive nella Germania dell’Est e cade in coma poco prima della caduta del muro di Berlino. Quando si risveglia i figli si adoperano perché non scopra che il paese è f ...Occhi puntati al cielo per l'eclissi lunare di penombra, che dall'Italia sarà visibile solo nelle battute finali (ANSA) ...