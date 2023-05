Non mangiavo | ero un animale braccato Le parole choc della Pellegrini

La notte ero sola,quel poco di riso. Ho avuto anche paura di morire. Un giorno sentivo ... Carmen Russo: il dramma a Supervivientes L'esperienza vissuta a Supervivientesè stata facile per ...'La sera prima delle gare' 'Quando vedo il tabellone prendo a schiaffi l'acqua della piscina: sì, stavolta ce l'ho fatta! Incrocio lo sguardo di Alberto e scoppiamo a piangere come due ...La sera prima di una gara quasi. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all'assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce.

"Non mangiavo, ero un animale braccato". Le parole choc di ... ilGiornale.it

Il 16 maggio esce l'autobiografia di Federica Pellegrini e nel libro la nuotatrice racconta dei sacrifici e delle rinunce fatte per ottenere record e medaglie ...Stefano Bonacina era appassionato di piante selvatiche. Durante una passeggiata ha raccolto dei fiori, pensando si trattasse di tarassaco ...