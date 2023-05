«Non ci sono barriere nella nostra famiglia»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una madre che rispetta le scelte dei figli perché vuole il loro bene e la loro felicità. Così si mostra Lorella Cuccarini dopo il coming out della sua terzogenita, Chiara Capitta, nata 23 anni fa insieme al gemello Giorgio dall’amore con Silvio Testi Capitta. Pochi giorni fa, la ragazza ha rivelato sui social che potrebbe amare sia un ragazzo che una ragazza. Parole che hanno fatto il giro del web sorprendendo tutti. Ma non mamma Lorella Cuccarini: «molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole» ha detto l’ex ballerina e giudice di Amici in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Lorella Cuccarini: carriera e vita in ...

Purtroppo,ciaudit di sicurezza indipendenti a confermare le dichiarazioni della società e speriamo che ne vengano fatti in futuro. Streaming e velocità di connessione Per quanto riguarda ...Diego è stato il primo, poiarrivati gli altri, ed è sembrato più normale. Antropologia di un ... Una sera in casa con la famiglia, a sorseggiare un'aranciata con il "nemico", che allora forse...Milano, 05.05.2023 " Nel mondo dello spettacolo esistono due categorie di artisti: quelli chein grado di gestire efficacemente l'ansia da palcoscenico e quelli che riescono ad esprimere al massimo il proprio talento in maniera assolutamente tranquilla e naturale. Il segreto di quest'...

Moody's e la finanza Non ci sono complotti Corriere della Sera

Gentile Direttore, Le aggressioni nei confronti dei medici e del personale socio sanitario sono sempre più frequenti con un ulteriore incremento in questi anni di pandemia. Il comportamento negativo e ...Si tratta di un vallone dove non ci sono strade e non c'è edificazione e che è caratterizzato da un elevato valore ambientale e biologico tanto da essere individuato e classificato sia come Zona ...