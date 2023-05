Nomine Rai | dopo l' ' editto' del Governo pigliatutto inizia il valzer delle poltrone Ecco a chi potrebbe andare la direzione dei Tg e dell'

Risolta la partita Fuortes a Viale Mazzini prenderà il via il risiko delle. In primis con il ticket formato da Roberto Sergio e Giampaolo Rossi . Il primo, direttore delle Radio, nel ...Anche Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, è intervenuto sulla questione, attaccando duramente il governo Meloni. "Lo spettacolo andato in onda ieri sera al CdM è davvero preoccupante. C'è un governo che si spartisce il potere a colpi di decreto, calpestando ...Il caso delle, con il governo Meloni intenzionato a rimuovere l'ad Carlo Fuortes, continua a tenere banco. Il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto ...

Cdm, saltano tutte le nomine: maggioranza spaccata. Approvata norma per l’uscita di Fuortes dalla Rai Il Riformista

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Per la sete di poltrone il governo rischia di fare pasticci. La norma sulla riforma della governance delle fondazioni lirico-sinfoniche rischia di far saltare molti sovrinte ...Ore cruciali per il destino dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Restano forti le pressioni nella maggioranza per arrivare a un cambio al vertice in tempi rapidi e il governo, dopo r ...