(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Ora, lungi da me difendere Giorgia Meloni, però, perdonatemi, ma questi argomenti posti dalla Gribaudo ed in generale dagli esponenti del Pd e da quelli del M5S, mi lasciano parecchio interdetto, trasudano di, di". Lo scrive Davide, deputato di Italia viva, rilanciando il post di Chiara Gribaudo (Pd) sulledel governo. "Lesono legittime, sempre. I nominati si valutano dal loro operato, sempre. Le modalità utilizzate per revocare e nominare, anche le scelte fatte, sono criticabili, giudicabili, ma rispettose della legge e chi decide se ne assume la responsabilità. Vale quando governa la Meloni, è valso quando hanno governato il Partito Democratico ed il M5S, è valso quando abbiamo governato noi", prosegue ...

... nella sede di via Mozart, che formalizza le primenel partito e prova a gettare le basi per ...: "Saremo punto di riferimento" Il primo appuntamento sarà quello delle Amministrative a cui ...Iv guarda al centropare avere tutta l'intenzione di riaccendere i motori del partito ... il tesseramento procede a tappe forzate, così come si sono intensificate ledei coordinatori di ...... nella sede di via Mozart, che formalizza le primenel partito e prova a gettare le basi per ...: "Saremo punto di riferimento" Il primo appuntamento sarà quello delle Amministrative a cui ...

Nomine: Faraone (Iv), 'da Pd e M5s ipocrisia e doppia morale' Il Tirreno

Lo scrive Davide Faraone, deputato di Italia viva, rilanciando il post di Chiara Gribaudo (Pd) sulle nomine del governo. “Le nomine sono legittime, sempre. I nominati si valutano dal loro operato, ...Si è svolta nella tarda mattinata a Palazzo Begni, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e del Colonnello Maurizio ...