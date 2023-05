(Di venerdì 5 maggio 2023) HMD Global presenta le nuove versioni degli iconici105 e110, soluzioni ideali per chi desidera sfuggire alla stanchezza della tecnologia Gli ultimi nati del portafoglio,105 e110, riaffermano l’impegno dell’azienda a garantire a tutti l’accesso a una tecnologia conveniente e duratura non solo nel mondo degli smart. In qualità di leader in un mercato deiche ha raggiunto il miliardo di dollari nel 2022, itelefoni HMD Global consolidano l’ereditàcaratterizzata da durata e autonomia imbattibili. “Le nuove versioni degli iconici105 e ...

HMD Global ha presentato due nuovi feature phone, che saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane.110, entrambi 4G, sono pensati per chi cerca una pausa dalla tecnologia restando connessi. HMD Global ha presentato due nuovi feature phone per offrire un'alternativa a chi cerca di ...4G4G rende la connessione e l'utilizzo più comodo che mai, grazie a una batteria di lunga durata e a caratteristiche che favoriscono l'accessibilità, come un'ampia tastiera, un ...HMD Global presenta i nuovi feature phone4G e110 4G per soddisfare la domanda di dispositivi più semplici e focalizzati sulle funzionalità di base. HMD Global, l'azienda che detiene i diritti per la produzione dei telefoni ...

Nokia 105 e Nokia 110: in arrivo due nuovi feature phone tuttoteK

HMD Global lancia i nuovi feature phone Nokia 105 e 110, presto disponibili all'acquisto anche in Italia: connettività 4G e lunga autonomia.HMD Global ha presentato questa settimana due nuovi telefoni cellulari pensati per offrire un'alternativa a chi cerca di sfuggire alla stanchezza della tecnologia e alla cultura dell'always on, cercan ...