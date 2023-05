Noemi | Carmen Pugliese | “In quel biglietto | una grande dichiarazione d’amore”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo. La vicenda della piccola, lasciata nella culla della sede della Croce Rossa di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, giorno della sua nascita, ha scosso gli animi. E continua anche a interrogarli non solo sul perché di una scelta tanto dolorosa, ma anche su cosa si poteva e si può ancora fare per aiutare una giovane donna travolta dagli eventi della vita. Una storia che sa sì di speranza ma anche didolore, lo stesso che, evidentemente, l’ha portata ad imboccare il sentiero più difficile. Un fatto di cronaca che, necessariamente, ha coinvolto le istituzioni, come l’ospedale Papa Giovanni che oggi ha accolto la piccola nel reparto di Patologia Neonatale; la Questura, che si sta occupando del caso, e tutte le realtà sul territorio che si attiveranno qualora la mamma decidesse, prima dei dieci giorni previsti dalla legge, di ...