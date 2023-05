No! Questo bambino non è stato prelevato dalla polizia perché «la sua famiglia non gradiva il culto gender»

(Di venerdì 5 maggio 2023) «La suanonné l’omosessualità né il». Questa, secondo diversi utenti su Facebook, sarebbe la ragione che ha portato alla decisione dellae dei servizi sociali tedeschi di prelevare unpropria. Della scena sta circolando un video, in cui si vede il piccolo sollevato per le braccia e portato via. Lui piange, mentre delle donne vestite con il velo islamico – probabilmente sue parenti – protestano. I toni si alzano ma non si sfocia mai nella violenza. L’evento ha trovato spazio nella copertura di alcune testate giornalistiche. Per chi ha fretta: Circola un video in cui lae i servizi social prelevano unda una casa a Bremerhaven, ...

... stando alle bandiere e agli striscioni portati in piazza, la gran massa del popolovax ,... In Italia,tipo di laboratori sono già presenti in diverse città, come quello situato nella ...A pensarci,finale un po' sofferto somiglia di più alla storia di Napoli e alla fatica che ... E Manfredi, ridendo: ', lo ero da giovane. Ora Napoli, e il Napoli, vengono prima. E ce l'ho messa ...... l'abbonamento mensile costa 9,99 al mese, ma come tutti i servizi ditipo, sottoscrivere un ... Anche la privacy è ben tutelata, grazie a una politicalog molto severa e trasparente. La ...

No! Questo bambino non è stato prelevato dalla polizia perché «la ... Open

Andare a scuola a piedi "attiva il cervello, stimola l'attenzione e aumenta il rendimento scolastico", inaugurazione del pedibus ...Brad Pitt scenderà in pista a Silverstone, ma non nelle sessioni ufficiali del Gran Premio di Gran Bretagna e non con una F1 ...