No | le Nazioni Unite non hanno detto che «i bambini devono avere partner sessuali»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 2 maggio 2023 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un testo in inglese che si apre con una presunta dichiarazione delle. L’Onu avrebbe: «Children must have sexuals» (in italiano, «I»). Si tratta di una notizia infondata. Non esiste alcun riscontro sui media nazionali e internazionali, né nelle comunicazioni ufficiali delle, di una simile affermazione. Contattato dai fact-checker di Ap, un portavoce dell’Onu ha smentito la notizia, dichiarando che dall’organizzazione intergovernativa internazionale «non è statonulla di simile a quella citazione». Su Facta.news ci siamo ...