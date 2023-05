No | Intesa Sanpaolo non rimuoverà tutti gli sportelli automatici

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un post pubblicato su Facebook, secondo cui la bancaavrebbe deciso di chiuderegliper il ritiro di contanti. Nel post è presente uno screenshot in cui si legge una presunta notizia secondo cui «la politica aziendale mira a chiuderlie ad accorpare le filiali sul territorio». Secondo quanto si legge, inoltre, «ciò vuol dire che, se prima nelle grandi città coesistevano dieci filiali, ora i cittadini ne avranno a disposizione soltanto due al massimo». Questa decisione «drastica» sarebbe stata presa per andare verso «l’eliminazione del contante». Si tratta di una notizia infondata, che veicola un ...

di, Carlo Messina, in merito alle prospettive di redditivita' della banca oltre l'esercizio in corso. Messina ha notato che per il 2024 sta creando le condizioni per avere un'...di, Carlo Messina, nel corso della conference call sulla trimestrale. Il banchiere ha ribadito in ogni caso che la banca rispettera' ogni decisione del Governo ed e' nelle condizioni ...... che a fine marzo deteneva 63 miliardi di prestiti dalla finestra di sconto e 14 miliardi dal BTFP - fanno notare gli analisti di- Nel complesso quindi i prestiti di emergenza per il ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - 'Sono convinto che possiamo continuare a realizzare un solido utile netto e che i 7 miliardi' ...Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un utile netto in crescita a Euro 1.956 milioni, da 1.076 milioni del quarto trimestre 2022 e ...