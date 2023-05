Nel Lazio non c’è solo la Madonna di Trevignano

Secondo i dati del ministero dei Trasporti, visionati da 'Agenzia Nova',2022 il 75,26 per ... secondo la Cgil di Roma e, hanno eroso il potere di acquisto delle famiglie laziali riducendo ...... Lombardia; Piemonte; Veneto; Emilia Romagna e, per un investimento complessivo di 102.030. per poi trasportareNord Italia l'acqua desalinizzata, utilizzando una pipeline, una tubatura già ...... si congeda il progetto pilota 'Sport Lover' per favorire stili di vita attiva per le persone over 65territorio della Regioneorganizzato da ASD Pallavolo Civitavecchia con la partnership ...

Nel Lazio le lezioni riprenderanno venerdì 15 settembre: ecco tutte le date e le festività previste Orizzonte Scuola

Poco meno di 24 ore al big match di San Siro tra Milan e Lazio, gara cruciale per la corsa Champions. In vista della sfida ha detto la sua ai microfoni di Radiosei l'attore Gianmarco ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...