(Di venerdì 5 maggio 2023) Inseriti dal Governo nel decreto “primo maggio” alcuniper gli imprenditori cheranno giovani appartenenti a questa categoria, che non studiano e non lavorano

Rimodulati gli incentivi perassume persone per i percettori degli strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza , un nuovo beneficio per l'assunzione di giovanie un'agevolazione per l'assunzioni di persone con ...sono i giovanida assumere Andando nel dettaglio, il nuovo bonus assunzioni in commento previsto dal decreto lavoro si concretizza in un incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati ...Basti pensare che nel nostro territorio i, coloro che né studiano né lavorano, sono il 31,2% ...che il lavoro si debba pagare e per tale motivo proporremo di garantire un'indennità minima a...

Neet: chi sono e quali incentivi spettano a chi li assume ilGiornale.it

Arriva per le aziende private il nuovo bonus assunzioni giovani NEET. Ma chi sono tali giovani e quali sono i requisiti per avere l’inventivo Con il nuovo decreto lavoro approvato dal governo nei ...Nel decreto Lavoro 2023, il Governo ha previsto nuovi incentivi per il lavoro giovanile: ecco il nuovo bonus assunzioni NEET. I dettagli.