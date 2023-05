Natalità | l' allarme degli andrologi | Entro il 2070 i maschi potrebbero perdere la capacità di fare figli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il rischio che la perdita di fertilitàle diventi un problema irreversibile per la specie umana è reale. La Società Italiana dia (SIA), segnala il pericolo dello scenario peggiore che nelpossa crollare la possibilità per gli uomini di generare, se non verranno cambiati...

Oggi, sarebbe del tutto fuori luogo agitare undemocratico. Ma non è anacronistico il ... così che, approfittando della nostra crisi della, determineranno una evidente "contaminazione ...... che in queste settimane hanno minimizzato l'sui ritardi e soprattutto hanno chiarito di ...compatibile con l'accento messo a più riprese dal Governo sull'esigenza di sostenere lacon ...demografia. "E vabbè, fare bambini è una scelta personale!", dirà qualcuno: se non ne ... Rispetto allal'Europa è messa male, e l'Italia peggio. La media registrata per il 2022 dall'...