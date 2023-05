Nasce CaMexItal | prima Camera di commercio del Messico in Italia Letizia Magaldi | Momento storico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 maggio 2023)ladidelin, lanella storia delle relazioni. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata approvata la richiesta formulata dall’Associazione Economica delin(AEMI) per essere iscritta comedidelinall’Albo delle Camere diitalo-estere ed estere in, con autorizzazione all’uso della denominazione “di”. Ladidelinassume ...