Napoli | zolle di campo della Dacia Arena in vendita | il prezzo è incredibile

(Di venerdì 5 maggio 2023) Alladi Udine è esplosa la festa per il terzo Scudetto del, con l'invasione didei tifosi azzurri scesi per celebrare la squadra di Spalletti. Tra le tantissime immagini ...

Tra le tantissime immagini diventate virali c'è anche quella di molti tifosi che hanno deciso di portarsi via un "pezzetto di campo" , dove ilha conquistato il tanto atteso ...Si è visto di tutto: oltre agli scontri in campo tra tifosi, alla Dacia Arena ecco un gruppo di tifosi delche ruba ledel campo. E ancora, un altro partenopeo cade dagli spalti con il ......e bottigliate in piazza Bologna durante i festeggiamenti, festa scudetto: auto travolge pedoni sul marciapiede, grave una ragazza di vent'anni Dai pantaloncini dei giocatori alledel ...

I tifosi nella serata di ieri, giovedì 4 maggio, avrebbero asportato dal campo della Dacia Arena delle zolle di terreno per poi metterle in vendita: la gioia per lo scudetto del Napoli contro l’Udines ...Dopo il pareggio ad Udine, che è valso il terzo Scudetto alla squadra di Spalletti, sono apparsi alcuni annunci particolari sui più noti siti online ...