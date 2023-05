‘Napoli vince lo scudetto | ma perde il reddito di cittadinanza’ | così la tv della destra offende il sud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) di Giuliano Checchi Felicitazioni al Napoli, e ai suoi tifosi.Giustissimo festeggiare lo, e ci mancherebbe. Io avevo anche sperato che nessuno si facesse male, ma la speranza, ahimè, è stata vana, visti i tanti feriti, e la morte di un ragazzo di 26 anni. È stato però anche brutto constatare, che i soliti esseri inqualificabili del mainstream e del giornalume, abbiano vergognosamente approfittato del momento. Ieri sera su Rete4: “Napolilo, maildi cittadinanza”. Capito?? Quale migliore occasione per rafforzare l’immagine (falsa) del sud, e in particolare di Napoli, come terra che campa di assistenzialismo, e serbatoio di voto di scambio del M5S? Quale migliore occasione perre il sud, e in particolare i napoletani… se non il momento in cui ...