Napoli | spari sulla festa | morto un 27enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finita nel sangue laper lo scudetto del. Quattro persone sono rimaste ferite in serata con colpi d’arma da fuoco nella zona di corso Garibaldi, durante i festeggiamenti. La dinamica non è chiara, indagini sono in corso da parte della polizia. Sta di fatto, comunque, che uno dei quattro feriti – un giovane di soli 26 anni – ricoverato al Cardarelli in condizioni apparse subito molto gravi, non ce l’ha fatta. Altre tre persone sono invece state ricoverate all’ospedale Vecchio Pellegrini per ferite alle mani provocate dall’esplosione di petardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.