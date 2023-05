Napoli scudetto | ' onorevoli' tifosi esultano | Vittoria di Davide su Golia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - In un primo momento avevano pensato di fare un blitz in Aula se il Ho promesso agli italiani che sarebbe nato un partito unico e ho provato a farlo , ma per rispetto delle istituzioni hanno preferito cambiare location e organizzare qualcosa di "altrettanto scenografico" fuori dal Parlamento, probabilmente la prossima settimana, dopo la 'festa in casa', prevista questa domenica al 'Maradona' in occasione del match con la Fiorentina. Iazzurri che abitano il 'Palazzo' si preparano a celebrare il tricolore, conquistato ieri sera allo stadio Dacia Arena pareggiando contro l'Udinese, dopo 33 anni dall'ultimo titolo conquistato daldi Diego Armando Maradona. ''Finalmente il sogno si è avverato, era diventato uno stillicidio'', è il coro unanime. I deputati e senatori membri delClub Parlamento ...

Commenta per primo Ilè campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Lele Adani , ex giocatore ed attuale opinionista, ha celebrato lodegli azzurri postando uno scatto al murales di Maradona con ...I tifosi delsi sono riversati nelle strade di Milano per festeggiare la vittoria dello. Centinaia in piazza Duomo tra cori e fuochi d'artificio e bandiere che sventolano per celebrare il terzo ...La Serie A 2022 - 2023 ha emesso il suo verdetto definitivo, decretando la vittoria del. Terzoper la squadra azzurra , che ha dominato il campionato sin dalla prima giornata e ha trionfato a 33 anni di distanza dall'ultima volta. Ma qual è stato l'elemento determinate ...

L'ex capitano azzurro ha messo in risalto il grande traguardo raggiunto dai ragazzi di Spalletti che ha fatto gioire una intera città ...Un malore improvviso dopo la conquista dello scudetto della squadra del cuore, il Napoli, e il tifoso azzurro è moerto nella stazione di Udine davanti ai passeggeri: ...