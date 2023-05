Napoli scudetto | ‘onorevoli’ tifosi esultano | “Vittoria di Davide su Golia”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Festa fuori dall'Aula In un primo momento avevano pensato di fare un blitz in Aula se ilavesse vinto lo, ma per rispetto delle istituzioni hanno preferito cambiare location e organizzare qualcosa di “altrettanto scenografico” fuori dal Parlamento, probabilmente la prossima settimana, dopo la ‘festa in casa’, prevista questa domenica al ‘Maradona’ in occasione del match con la Fiorentina. Iazzurri che abitano il ‘Palazzo’ si preparano a celebrare il tricolore, conquistato ieri sera allo stadio Dacia Arena pareggiando contro l’Udinese, dopo 33 anni dall’ultimo titolo conquistato daldi Diego Armando Maradona. ”Finalmente il sogno si è avverato, era diventato uno stillicidio”, è il coro unanime. I deputati e senatori membri delClub Parlamento stanno pensando a ...

Prima però dovreste tornare in serie A FraSe (@UnoFRAtanti) May 4, 2023 Complimenti mooooolto sinceri ngela (@aim4_83) May 4, 2023 Sarà difficile togliere loalgiocando in serie B ...AGI/Vista - I tifosi delsi riversano in strada dopo la vittoria dello. Ecco le immagini da via Toledo. I festeggiamenti sono andati avanti tutta la notte.AGI/Vista - Ecco le immagini dello striscione con la scritta "E' succies'" a corso Umberto, a, dopo la vittoria dellodel

Il capitano azzurro ha parlato ai compagni nel corso dei festeggiamenti successivi alla conquista del tricolore ...Lapo Elkann si è aggiunto ai tanti che hanno fatto i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto aritmeticamente con il punto conquistato a Udine ieri sera. L’imprenditore, grande tifoso della ...