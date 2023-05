Napoli | scudetto con tragedia | sparatoria durante i festeggiamenti | morto un ragazzo di 26 anni

(Di venerdì 5 maggio 2023) Doveva essere una festa, è finita in una. Lodel, arrivato ieri con il pari con l’Udinese, è costato la vita a undi 26, rimasto ferito da colpi di arma da fuoco sparati duranti iper la vittoria del terzo trofeo della squadra partenopea. In tutto sono 4 le persone che sono state ferite mentre si trovavano in strada, intente a gioire per la sua squadra del cuore. Ma il 26enne è subito apparso il più grave. È stato portato all’ospedale Cardarelli di, in codice rosso, ma lì è deceduto poco dopo. Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto. Le altre tre persone non sono invece in pericolo di vita. Si tratta di una ragazza di 26di Portici e due di due ragazzi di 24 e 20 ...

...lo, un'annata nella quale non furono sufficienti 91 punti per vincere il tricolore. Il polacco, di solito pacato e tranquillo, ha fatto partire il coro : 'Vesuvio erutta, tuttaè ...E poi intimidazioni : vittime ragazzi e ragazze, tifosi partenopei, che ieri sera sono scesi per strada a festaggiare lodel. Accade nella centralissima piazza Bologna a Roma , nella ...Fabio Cannavaro, ex difensore e napoletano doc, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la vittoria del terzodelFabio Cannavaro, ex difensore e napoletano doc, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la vittoria del terzodel. Le sue dichiarazioni: "Mia cessione C'era una ...

Nonostante il suo stato di salute Silvio Berlusconi ha voluto far giungere alla città di Napoli a tutti i suoi tifosi l’augurio per questo terzo scudetto del Napoli. In una nota il leader di Forza ...A Casoria, durante i festeggiamenti per lo scudetto, un uomo al volante di una Fiat Stilo si è schiantato contro un marciapiede investendo quattro pedoni, fuggendo poi dal luogo dell'incidente ...