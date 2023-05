Napoli | quando e dove avverrà il rientro? Tutte le ipotesi | la città aspetta la squadra

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non si sa, né. Ma ilsta tornando a. E lo annuncia lo stesso club col suo primo messaggio social all’indomani della gara di Udine che ha sancito il terzo scudetto. “Tranquilli, ragazzi! Lo stiamo riportando a casa…” scrive il club. Una delle ultimediè quella di un arrivo nel primo pomeriggio (intorno alle 15) all’aeroporto militare di Grazzanise, più vicino al centro tecnico di Castel Volturno. La scelta per evitare di bloccare la zona dell’aeroporto di Capodichino. Da lì i giocatori potrebbero addirittura essere trasferiti in elicottero. SportFace.

Commenta per primoe dove atterra oggi ilE' questa la domanda del giorno per i freschi campioni d'Italia. Secondo quanto riporta Calcio24 , il gruppo di Spalletti dovrebbe rientrare tra le 15 e ......ci siamo affrontati, ho detto speriamo sia l'anno giusto. Ed è successo. Grazie mille, è stato un onore giocare in questa società e sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene, forza.....'Ricordo cheera all'Udinese andai una settimana a vedere i suoi allenamenti, e mi piacque molto. Devo dire che qualcosa da lui ho pescato'. È vero che c'era la possibilità di tornare a...

Ecco quando torna il Napoli da Udine: e c'è un retroscena sulla festa Scudetto Corriere dello Sport

(Adnkronos) - In un primo momento avevano pensato di fare un blitz in Aula se il Napoli avesse vinto lo scudetto, ma per rispetto delle istituzioni hanno preferito cambiare location e organizzare qual ...UDINE - Una festa durata praticamente tutta la notte per giocatori e staff del Napoli all'hotel «Là di Moret» di Udine, sede del ritiro degli azzurri durante ...