(Di venerdì 5 maggio 2023) Non c'entra con lodel, anche se avvenuto nel bel mezzo dei festeggiamenti, l'omicidio di Vincenzo Costanzo, il 26enne noto alle forze dell'ordine morto nell'ospedale...

Oggi sia il prefetto diClaudio Palomba , sia il sindaco Gaetano Manfredi , hanno voluto precisarlo: l'episodio, hanno detto, è assolutamente slegato rispetto alla festa. Il numero di colpi ...... il Milan lontano dai fasti di inizio millennio e ilin fase di costruzione, a giocarsi i ... Quello necessario a Ibrahimovic per entrare sotto ladi Parma e firmare il campionato con una ...Troppo emozionata,!!! 33 anni dopo, una meravigliosa notte di maggio', scrive sui social suscitando unadi commenti entusiasti dei fan. 'Scendo in strada con una mia amica per ...

Napoli, pioggia di proiettili per uccidere il figlio del boss durante la festa scudetto ilmattino.it

Non c’entra con lo scudetto del Napoli, anche se avvenuto nel bel mezzo dei festeggiamenti, l’omicidio di Vincenzo Costanzo, il 26enne noto alle forze dell’ordine morto nell’ospedale Cardarelli, la sc ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...