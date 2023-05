Napoli | Osimhen spiega | ‘Ecco quando abbiamo capito di poter vincere lo scudetto’

A 33 anni di distanza,finalmente può festeggiare lo Scudetto numero 3 della sua storia! C'è la zampata di, capocannoniere della Serie A a quota 22 e giocatore africano più prolifico in Italia, assieme al ..., le parole die Di Lorenzo ., lo sfogo di Spalletti. Spalletti all'inizio prova a rimanere distaccato: "Per chi è abituato a lavorare come me il pensiero di gioia è fugace, io ...Una foto con l'esultanza di Victordopo il gol dell'1 - 1 contro l'Udinese che è valso il titolo di campione d'Italia ai partenopei e il titolo: 'l'azzurro della felicità'. È l'...

Udinese-Napoli, le pagelle: Osimhen 7, Lovric 7 La Gazzetta dello Sport

Il presidente del Napoli e Luciano Spalletti commentano la vittoria. Il mister: "Dovevo vincere non avevo scampo" ...E' appena iniziata la festa dei tifosi del Napoli: gli azzurri sono campioni d'Italia dopo il pareggio contro l'Udinese ...