Napoli | notte dello scudetto con un morto e diversi feriti Il sindaco | “Il decesso non è slegato alla festa”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un, a, nelladei festeggiamenti per il terzodella squadra partenopea. Si chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine. E' deceduto all'ospedale Cardarelli dopo essere stato ferito la scorsa, fra il 4 e il 5 maggio 2023, in piazza Volturno. Dopo la notizia del, persone ritenute vicinevittima hanno danneggiato il pronto soccorso del Cardarelli. IlManfredi respinge però l'ipotesi che ilsia legatoper lo

Festa che è andata vatti tutta laper poi addormentarsi, come tutta la città, consapevole che ... quando la squadra rientrerà in città e il corteo per le strade difarà ripartire i ......45:30 Raid all'ospedale Cardarelli, un arresto Una donna di 49 anni è stata arrestata dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura diintervenuti la scorsanel pronto ...... ci scampi e liberi dal napoletanismo che già ci sommerge in queste prime ore dopo ladi delirio per lo scudetto che tuttaattendeva da trentatré anni. La gioia, incontenibile, ...

Scudetto Napoli, notte di festa a Piazza Plebiscito - Video Adnkronos

Il Napoli, ufficialmente il 4 maggio 2023, è salito per la terza volta della sua storia sul tetto d’Italia. Lo Scudetto targato Spalletti è in bacheca e la città si è potuta finalmente lasciar andare ...Il furto è avvenuto durante la notte mentre tutta la città era presa dai festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A ...