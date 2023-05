Napoli | meglio di Maradona | perché è lo scudetto più importante

Trionfare e poi dire addio Dopo Carpi Giuntoli ha scritto la storia anche a. Difficile fare. Al suo fianco il fidato braccio destro Peppe Pompilio. Un'amicizia nata 10 anni fa ai tempi ...... è un bel dire restiamo tranquilli perché è fatta: non è così, prima si vince,è. Con questa attesa più frenetica che dolce, più ansiosa che serena,si è svegliata ieri mattina. Non ..."Vendo il Bari non ilper il quale ho già detto no a un fondo arabo" il suo piano illustrato ... Da oggi in poi saràconcentrarsi per dare la caccia alla coppa dalle grandi orecchie, ...

Le pagelle del Napoli campione d'Italia: Osimhen e Kvara da urlo ... Sport Fanpage

Re Victor. Colpi di testa, un sacco. Non proprio alla Diego (in campo). Meglio di lui in Europa solo Kane. Gol born in Africa. Primo di quel continente a vincere la classifica marcatori in… Leggi ...ROMA (calcio) - I campionati vivono le ultime tesissime giornate stagionali ilmamilio.it Dal palinsesto di Serie A fino ai pronostici Serie B, il campionato italiano sta offrendo spettacolo a quals ..