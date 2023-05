Napoli | le suore di clausura festeggiano lo scudetto

"Lecappuccine 33 ringraziano il Signore per il dono dello scudetto adopo 33 anni". Si legge sull'immagine del profilo Twitter di Suor Rosa Lupoli, monaca cappuccina del monastero S. Maria ...Però ilha tutte le carte in regola per aprire un ciclo". A sedere sulla panchina degli azzurri, in passato, è stato anche Renzo Ulivieri , presidente dell'Aiac. "E' stato un campionato ...Ilha anche le sue sue 'sisters act' che dal loro istituto religioso di Casoria seguono la squadra azzurra che si appresta a vincere lo scudetto. Sono leFrancescane adoratrici della Croce, ...

Scudetto, il coro delle suore tifose del Napoli ilGiornale.it

Monache di clausura video-maker per una notte per filmare la gioia all'interno del monastero 'azzurro'. Napoli campione, esplode la festa anche in ...È festa ovunque in città, fino a notte fonda, per la vittoria dello scudetto del Napoli. Presi d'assalto i luoghi simbolo, da sempre punti di ritrovo in occasione di vittorie calcistiche.